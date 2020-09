Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 25.09.2020 (18:00 Uhr) und dem 28.09.2020 (07:20 Uhr) vergeblich in ein Gebäude an der Heinrich-Böll-Straße einzubrechen. Zwischen dem 27.09.2020 (15:30 Uhr) und dem 28.09.2020 (08:00 Uhr) drangen Täter in ein Bürogebäude in der Straße Vohwinkeler Feld ein. Sie stahlen aus mehreren Büros Elektronikartikel und Bargeld. In der Morianstraße misslang im Zeitraum zwischen dem 26.09.2020 (15:00 Uhr) und dem 28.09.2020 (08:00 Uhr) der Versuch unbekannter Täter in ein Büro eines Wohn- und Geschäftshauses einzubrechen. Ebenfalls vergeblich versuchte ein Einbrecher zwischen dem 27.09.2020 (10:00 Uhr) und dem 29.09.2020 (12:15 Uhr) in eine Wohnung in der Straße Klippe zu gelangen. Aus einem Wohnhaus an der Haspeler Straße stahlen unbekannte Täter zwischen dem 26.09.2020 (22:00 Uhr) und dem 29.09.2020 (17:50Uhr) einen Fernseher und mehrere Kleidungsstücke. Noch unbekannt bleibt die Beute bei einem Einbruch in der Alhausstraße zwischen dem 07:00 Uhr und 20:43 Uhr am 29.09.2020. Unbekannte hatten zuvor die Balkontür der Wohnung aufgehebelt. Ebenfalls am 29.09.2020, zwischen 16:15 Uhr und 21:00 Uhr, brachen Einbrecher in ein Büro im Alten Kirchweg ein. Sie stahlen einen niedrigen Bargeldbetrag. Remscheid - In der Hackenberger Straße kletterten Unbekannte zwischen dem 25.09.2020 (15:00 Uhr) und dem 28.09.2020 (07:00 Uhr) auf das Dach einer Schule und schlugen ein Fenster ein und beschädigten eine Tür mit einem Stein. Über eine Tatbeute ist nichts bekannt. Zwei Täter konnten am 29.09.2020, um 03:00 Uhr, vorläufig festgenommen werden, nachdem sie sich in der Freiheitstraße Zutritt zu einem Ladenlokal verschafft hatten. Solingen - Zwischen dem 25.09.2020 (16:00 Uhr) und dem 29.09.2020 (17:30 Uhr) versuchten Einbrecher vergeblich in eine Wohnung in der Gasstraße einzubrechen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

