Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Motorradfahrer verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern (28.09.2020), gegen 17:00 Uhr zog sich ein Motorradfahrer Verletzungen nach einem Sturz zu. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Kleinkraftrad in Solingen auf die L74 um in Richtung Müngsten zu fahren. Als er auf die Beschleunigungsspur fuhr, wechselte ein schwarzes, flaches Fahrzeug von dem rechten Fahrstreifen ebenfalls auf die Beschleunigungsspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der jugendliche Kawasaki-Fahrer stark ab und stürzte dadurch. Das Auto entfernte sich in der Folge, ohne dass sich dessen Fahrer um den Verletzten kümmerte. Der Zweiradfahrer zog sich durch den Sturz eine leichte Verletzung zu. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

