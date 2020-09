POL-W: RS - Unfall auf der Burger Straße

Polizei Wuppertal

Remscheid - Am 26.09.2020 kam es um 21:20 Uhr zu einem Unfall mit vier Autos auf der Burger Straße. Eine Streifenwagenbesatzung nahm einen Einsatz mit einer randalierenden Person wahr, als sie auf regennasser Fahrbahn aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über den Funkwagen verloren. Dieser kollidierte zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten roten 3er BMW, der seinerseits auf einen schwarzen Ford Mondeo geschoben wurde. Danach schleuderte der Polizeiwagen auf die Straße zurück und touchierte einen am linken Straßenrand abgestellten grauen Toyota Avensis. Im Zuge des Unfalls wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 50.000 Euro. (jb)

