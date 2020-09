Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Zeit vom 24.09.2020 (18:00 Uhr) und dem 25.09.2020 (06:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Gewerbeimmobilie im Domagkweg ein. Es wurden Tabakwaren und Bargeld gestohlen. Am 25.09.2020, kurz nach 23:30 Uhr, konnte ein Einbrecher in der Nähe einer Gasstätte in der der Straße Schloßbleiche festgenommen werden. Er war zuvor dort eingebrochen und hatte einen Kühlschrank sowie Getränkekisten gestohlen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Zwischen dem 25.09.2020 (14:00 Uhr) und dem 26.09.2020 (12:00 Uhr) stieg ein bislang unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Voswinckelstraße ein. Über die Beute ist nichts bekannt. Am 27.09.2020, um 01.19 Uhr, brachen Einbrecher die Eingangstür zu einem Café in der Theodor-Fontane-Straße auf. Sie stahlen Wertgegenstände. In der Zeit vom 25.09.2020 (22:30 Uhr) und dem 27.09.2020 (18:55 Uhr) drangen Täter in der Keller eine Wohn- und Gewerbeimmobilie an der Hünefeldstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Elektronikartikel. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

