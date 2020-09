Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizeikontrolle missachtet - Unfall auf der Bonner Straße

Wuppertal (ots)

Auf der Bonner Straße missachtete heute (25.09.2020), gegen 04:50 Uhr, ein 26-jähriger Chevrolet-Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und verursachte im weiteren Verlauf seiner Fahrt einen Verkehrsunfall. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeug, welches in Richtung Ohligs unterwegs war, überhöhte Geschwindigkeit fest, woraufhin sie deutliche Anhaltezeichen gaben. Der Chevrolet-Fahrer setzte, unbeirrt davon, seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Bonner Straße fort. An der Kreuzung Talstraße missachtete er eine rote Ampel und musste einem querenden Auto ausweichen. Dabei verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte in einen geparkten BMW. Der Fahrer versuchte fußläufig vor den Beamten zu fliehen, die ihn kurz darauf stellten. Der 26-Jährige fuhr ohne Führerschein und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Fahrer und Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Auf der Wache wurde dem Hildener eine Blutprobe entnommen. Es entstand circa 21.000 Euro Sachschaden. (hm)

