Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Hersel: 86-Jähriger stürzt mit Pedelec - Polizei sucht weitere Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (21.09.2020) sucht das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei weitere Zeugen. Ein 86-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec nach Aussage eines Zeugen gegen 13:40 Uhr die Roisdorfer Straße und beabsichtigte nach links in die Simon-Arzt-Straße abzubiegen. In diesem Abbiegevorgang sollen den Senior zwei junge Radfahrerinnen entweder überholt oder seinen Fahrweg gekreuzt haben. Warum der Mann letztlich zu Fall kam oder ob es zu einer Berührung zwischen den Zweiradfahrern kam, ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unklar. An der Unfallstelle herrschte zur Unfallzeit reges Verkehrsaufkommen. Der 86-Jährige verletzte sich bei dem Sturz derart, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen jetzt Zeugen, die den Unfall bzw. den Sturz des Fahrradfahrers beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

