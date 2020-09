Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Diebstahl in Königswinter: Zeuge meldete qualmenden Wagen auf der A4 - Mutmaßlicher Autodieb flüchtig

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23.09.2020) gegen 03:30 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei einen qualmenden Pkw auf der A4 an der Ausfahrt Frechen-Nord. Der Zeuge sicherte den unbeleuchteten Wagen ab, an dem sich Niemand aufzuhalten schien. Als sich ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Köln mit eingeschaltetem Blaulicht der Gefahrenstelle näherte, rannte nach Aussage des Zeugen plötzlich ein Mann vom Mittelstreifen aus zu dem qualmenden Fahrzeug, entnahm ein Handy aus dem Innenraum, um dann quer über die Autobahn zur gegenüberliegenden Ausfahrt zu laufen. Der Grund für die waghalsige Flucht war schnell klar. Der Pkw, in dessen Motorraum vermutlich der Kühler geplatzt war, wurde offenbar entwendet. An dem Wagen waren Aufbruchspuren erkennbar und er war augenscheinlich kurz geschlossen worden. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf hielt Rücksprache mit dem Halter des Wagens aus Königswinter. Dort war der Mercedes in der Nacht zwischen 01 Uhr und 02 Uhr aus einer Tiefgarage auf der Hauptstraße gestohlen worden.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Verdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann, blieben erfolglos.

- Etwa 40 Jahre alt, trug dunkelblaue Arbeitshose und Jacke sowie eine dunkelblaue Kappe

Das Kriminalkommissariat 35 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Pkw-Diebstahl aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am Tatort unter der Rufnummer 0228 15-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell