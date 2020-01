Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrt unter Drogen beendet

Löbau (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stellten bei einer Kontrolle am 20. Januar 2020 in der Ortslage Löbau einen 25- jährigen Deutschen fest, welcher unter Drogeneinfluss einen PKW Nissan fuhr. Der Fahrer gab auf Nachfragen an, erst vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben, was der durchgeführte Drogenschnelltest auch bestätigte, da dieser positiv auf Cannabis reagierte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Sachverhalt an die Landespolizei übergeben.

