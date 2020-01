Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Teleskopschlagstock im Auto

Zittau (ots)

Bei einer am 19. Januar 2020 durchgeführten Kontrolle eines polnischen PKW an der Friedensstraße in Zittau, stellten Bundespolizisten einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock fest. Das dies in Deutschland verboten ist, wurde dem 27-jährigen Fahrer vor Ort erläutert. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

