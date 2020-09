Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: 86-Jährige tot aufgefunden - 35-jähriger Enkel weiter in Untersuchungshaft - Zwei Bekannte des Tatverdächtigen in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 16.09.2020 wurde eine 86-Jährige tot im Garten ihres Hauses auf der "Alte Bonner Straße" in Bonn-Holzlar aufgefunden.

Gegen 22:20 Uhr nahm eine Nachbarin Schreie vom Grundstück des Objektes wahr - weiterhin beobachtete die Zeugin eine männliche Person auf dem Grundstück des Hauses und alarmierte die Polizei. Bei der Absuche des Grundstückes fanden die Einsatzkräfte im Gartenbereich die 86-jährige Frau leblos auf - der alarmierte Notarzt stellte noch vor Ort ihren Tod fest. Die Einsatzkräfte hatten vor Ort einen Tatverdächtigen, den 35-jährigen Enkel der Verstorbenen, angetroffen und ihn vorläufig festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Carola Stangier die Ermittlungen am Tatort. (Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 17.09.2020)

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter gegen den 35-Jährigen Haftbefehl.

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen nahmen Teams der Mordkommission in den Mittagsstunden des 21.09.2020 zwei Bekannte des dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Die 33-jährige Frau und der 20-jährige Mann stehen in dem dringenden Verdacht, vor dem Tötungsdelikt von den Planungen des 35-jährigen Enkels gewusst zu haben und in der Vor- und Nachtatphase aktiv an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen bei der 33-jährigen auch Gegenstände aus dem Besitz der Getöteten aufgefunden und sichergestellt. Die Tat wird nunmehr als heimtückischer Mord aus Habgier zur Verdeckung einer Straftat gewertet. Auf Antrag von Staatsanwältin Carola Stangier erließ der Haftrichter gegen die 33-jährige Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes und gegen den 20-Jährigen wegen Beihilfe zum Mord.

