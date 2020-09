Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht der Autofahrt unter Drogeneinwirkung in Bonn-Holzlar - 58-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bonn (ots)

In der Nacht auf den 23.09.2020 war ein 58-jähriger Autofahrer in gut sichtbaren "Schlangenlinien" und mit einer auffällig langsamen Geschwindigkeit auf der Ungartenstraße in Bonn-Holzlar unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei beobachtete diese unsichere Fahrweise und hielt den Wagen daraufhin gegen 03:25 Uhr zu einer Kontrolle an. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht im Besitz einer aktuellen Fahrerlaubnis ist. Nachdem ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff THC verlief, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinwirkung.

