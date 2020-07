Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Igel

Igel (ots)

Am Samstag, 18.07.2020, ereignete sich gegen 21.30 Uhr, auf der B 49, unmittelbar hinter der Ortsausfahrt Igel, ein Verkehrsunfall in dessen Verlauf drei Personen verletzt wurden. Ein 33jähriger befuhr mit seinem BMW die B 49 in Fahrtrichtung Wasserbillig. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der Unfallverursacher, sowie die zwei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Trier, die Feuerwehren aus Igel, Liersberg, Zewen und Langsur, sowie mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber.

