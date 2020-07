Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr - 6 Personen verletzt

Ralingen (ots)

Am Samstag den 18.07.2020, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der L 42 in Höhe der Gemarkung Olk zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen. Ein 24jähriger befuhr mit seinem Transporter die L 42 von Ralingen kommend in Fahrtrichtung Newel. In einer Linkskurve geriet der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Ford, der mit fünf Personen besetzt war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alle verletzten Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von leichteren Verletzungen ausgegangen. Der 24jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die L 42 musste für ca. 60 Minuten vollgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Trier die Feuerwehren aus Olk und Newel, mehrere Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber.

