Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

Abentheuer (ots)

Nachträglich teilte die Ortspolizeibehörde der Gemeinde Abentheuer der Polizei in Birkenfeld zur Anzeige mit: Im Zeitraum ab Christi Himmelfahrt (vom 21.05.20) bis heute, konnten an mehreren Tatörtlichkeiten im Ortsbereich von Abentheuer, Sachbeschädigungen in Form von Schmierereien mittels Sprühfarbe, festgestellt werden. Dabei handelt es sich um die Straßenbeschilderung einer 30er Zone, die Wände einer Bushaltestelle, einen öffentlichen Holzzaun und die Wände eines Wassertretbeckens am Mehrgenerationenplatz. Bei den Farb-Schmierereien könnte es sich um sogenannte "Tags" aus dem Graffiti-Milieu -mit ähnlichem Schriftstil- handeln.

Durch den oder die Täter entstand der Gemeinde Abentheuer ein Schaden im unteren 4-stelligen Euro-Betrag.

Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei Birkenfeld um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

