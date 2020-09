Polizei Wuppertal

POL-W: W - PKW-Brand in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Nacht vom 23.09.2020 auf den 24.09.2020, gegen Mitternacht, kam es auf der Hermann-Ehlers-Straße zu einem PKW-Brand. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW die Kohlstraße talwärts, als er auf Höhe der Herrmann-Ehlers-Straße ein brennendes Fahrzeug bemerkte, das am Fahrzeugrand geparkt war. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus einem der hinteren Seitenfenster. Zunächst dämmten die Beamten der Polizei den Brand ein, bevor die Feuerwehr ihn endgültig löschte. Bei dem PKW - dessen Innenraum komplett zerstört wurde - handelt es sich um den weißen Golf eines 19-jährigen Wuppertalers. Die Höhe des Sachschadens liegt bei circa 30.000 Euro. Am Donnerstagmorgen bestätigte ein Brandursachensachverständiger die ersten Erkenntnisse, wonach es sich bei der Brandursache um vorsätzliche Brandstiftung handelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell