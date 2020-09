Polizei Wuppertal

POL-W: SG Wohnungsbrand in Solingen - Ein Verletzter

Wuppertal (ots)

Gestern (23.09.2020), gegen 20:50 Uhr, kam es in Solingen zum Brand einer Wohnung. Das Feuer in der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Zweigstraße, konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 62-jährige Bewohner konnte seine Wohnung selbständig verlassen. Er zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sw)

