Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 21.09.2020, um 15:10 Uhr, kam es auf der Sanderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos. Eine 29-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem weißen Seat Mii die Sanderstraße in Richtung Schönebecker Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von hinten in einen - am rechten Fahrbahnrand - geparkten goldenen Daewoo Kalos krachte. Durch den Aufprall wurde der Daewoo stark beschädigt und der Seat mit so viel Wucht auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, dass er aufs Dach gedreht wurde und in dieser Position in einen blauen VW Golf rutschte, der an der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war. Dort kam der Mii zum Stehen und sowohl die Fahrerin, als auch ihre Beifahrerin (26), konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Die eingesetzten Rettungskräfte brachten die beiden Frauen mit teilweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei knapp 10.000 Euro. Die Sanderstraße war während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme im Bereich Virchowstraße und Schleichstraße komplett gesperrt. (jb)

