Polizei Wuppertal

POL-W: SG Smart gerät in den Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Wuppertal (ots)

Am Samstagmittag, 26.09.2020, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Grenzstraße in Solingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Fahrzeuginsassen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 79-jähriger Smartfahrer, vermutlich in Folge eines internistischen Notfalls, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Opel einer Familie aus Wuppertal. Der Senior erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Insassen des Opels (38, 33 und 6 Jahre) wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt, konnten das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. (weit)

