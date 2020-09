Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wo ist Simba? - Rhodesian Ridgeback in Wetzlar-Naunheim gestohlen

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar-Naunheim: Die Wetzlarer Polizei bittet um Mithilfe. Am Freitagabend (11.09.2020) verschwand aus einem Auto an einem Reitstall in Naunheim ein einjähriger Rhodesian Ridgeback.

Der Besitzer von Simba verpflegte am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, Pferde an einem Stall in der Verlängerung der Blasbacher Straße, oberhalb des neuen Friedhofs. Zunächst ließ er den Rüden frei umherlaufen. Da er mit einem Schlepper Wasser für die Pferde holen musste, sperrte er seinen Hund in den Kofferraum seines Kombis. Er ließ die Fensterscheiben unten, die Möglichkeit vom Kofferraum zu den Sitzen zu "klettern" und möglicherweise aus den Fenstern zu springen bestand nicht. Als er nach einer halben Stunde zurückkehrte, war Simba verschwunden. Eine Spaziergängerin beobachtete während der Abwesenheit des Herrchens, dass ein grauer Pkw hinter dem Astra Kombi anhielt, eine Person ausstieg, die Heckklappe des Astras öffnete, Simba in den grauen Pkw umlud und davonfuhr. Genauere Angaben zu dem grauen Pkw oder zur Person kann die Zeugin nicht machen.

Die Polizei Wetzlar sucht weitere Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Simba machen? - Wem ist der graue Pkw am Freitagabend im Bereich der Blasbacher Straße oder im Feld oberhalb des neuen Friedhofs noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

