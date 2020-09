Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: BMW ausgeschlachtet - Europaletten und Gitterboxen geklaut - Autoaufbruch am Friedhof - An Kirchentür gehebelt - Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs -

Haiger-Oberroßbach: aus BMW bedient -

Quasi als Ersatzteillager nutzten unbekannte Diebe in der Nacht von Donnerstag (10.09.2020) auf Freitag (11.09.2020) einen grauen BMW. Der X1 parkte zwischen 19.30 Uhr und 17.30 Uhr im Steinweg, in Höhe der Hausnummer 1. Die Unbekannten beschädigten die Scheibe der Fahrertür und ließen anschließend aus dem Innenraum das Lenkrad, Teile des Armaturenbrettes sowie die Radio-Steuerung mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Reparatur der zurückgelassenen Schäden am BMW werden mit weiteren 2.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Ballersbach: Europaletten und Gitterboxen gestohlen -

Am zurückliegenden Wochenende schlugen Diebe auf einem Firmengelände im Gewerbeparkring zu. Im Zeitraum von Freitagabend (11.09.2020), gegen 17.30 Uhr bis Samstagmorgen (12.09.2020), gegen 07.00 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu dem Gelände und ließen 100 Europaletten sowie 20 Gitterboxen mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Lkw abtransportierten. Den Gesamtwert der gestohlenen Paletten und Boxen schätzt der Firmeninhaber auf rund 3.600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang im Gewerbeparkring Ladearbeiten an einem Lkw aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Autoscheibe am Friedhof eingeschlagen -

Mit einer Einkaufstasche samt Geldbörse machten sich Autoaufbrecher auf dem Parkplatz des alten Friedhofs auf und davon. Die Täter schlugen eine Scheibe eines dort abgestellten roten Nissan Micra ein und griffen sich die Tasche. Zeugen, die die Täter am Freitag (11.09.2020), zwischen 12.14 Uhr und 12.30 Uhr dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Einbruch in Wetzlar scheitert -

Auf Beute aus der katholischen Kirche St. Bonifatius hatten es Einbrecher vergangene Woche abgesehen. Zwischen Donnerstag (10.09.2020), gegen 17.15 Uhr und Freitag (11.09.2020), gegen 11.00 Uhr scheiterten sie mit dem Versuch zwei Türen aufzuhebeln. Zurück blieben Einbruchschäden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen, die in diesem Zusammenhang im genannte Zeitraum in der Volpertshäuser Straße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Braunfels: Drogenfahrt endet mit Blutentnahme -

Wetzlarer Polizisten stoppten am Sonntagnachmittag (13.09.2020) einen unter Drogeneinfluss stehenden Rollerfahrer. Gegen 16.45 Uhr fiel der 50-Jährige den Ordnungshütern auf. Reaktions- und Gleichgewichtstest erhärteten den Verdacht, dass der Braunfelser Drogen konsumiert hatte. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache in Wetzlar. Zudem gehen die Polizisten davon aus, dass der Biker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den 50-Jährigen kommen Strafanzeigen wegen der Drogenfahrt sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

