Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: ++ Fahrzeugbrand ++ Einbruch in Schützenverein ++ Heckscheibe eingeschlagen ++ Zwei Diebstahlsanzeigen bei "T+R Dollenberg" ++

Dillenburg (ots)

Fahrzeugbrand

Ehringshausen: Auf dem Pendlerparkplatz zur A45 an der L3052 löschten Feuerwehrkräfte in der Nacht auf Freitag (11.09.) ein brennendes Fahrzeug. Gegen 0.35 Uhr ging die Meldung ein, bei Eintreffen der Polizeistreife stand der Opel im Vollbrand. Der entstandene Sachschaden beträgt vermutlich nur mehrere hundert Euro, da der ältere Opel auch bereits Unfallschäden aufwies. Weitere, über das Fahrzeug hinausgehende Schäden sind nicht entstanden. Da eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, haben die Brandermittler den Fall übernommen. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang: Wer hat in der Nacht auf Freitag im Bereich des Pendlerparkplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Hinweise zum Eigentümer des silberfarbenen Opel Astra mit Unfallschäden geben?

Einbruch in Schützenverein

Lahnau: Über die Terrassentür gelangten Unbekannte in das Vereinshaus des Schützenvereins in der Straße Steinsköppel in Waldgirmes. Zwischen Dienstag (08.09.), 21 Uhr und Donnerstag (10.09.), 19 Uhr, entwendeten sie nur eine geringe Menge Münzgeld, verursachten allerdings einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-0, bittet in diesem Zusammenhang um Mittelung zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

Heckscheibe eingeschlagen

Herborn: Die Heckscheibe eines roten Volvo schlugen Unbekannte am Donnerstag (10.09.) auf dem Lidl- Parkplatz in der Burger Landstraße ein. Zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr verursachten die Täter damit einen Schaden von etwa 750 Euro. Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet um Zeugenhinweise.

Ein Diebstahl vollendet, einer scheitert

Herborn: Zwei Diebstahlsanzeigen nahm die Polizei auf dem Autobahnparkplatz "Tank und Rast Dollenberg" an der A45 Richtung Dortmund auf. Ob es die gleichen Täter waren oder hier nur ein Zufall vorliegt, bedarf weiterer Ermittlungen. Beim ersten Fall versuchten Diebe den Kassenautomaten an den Toilettenanlagen aufzubrechen. Hierzu beschädigten sie das Drehkreuz und scheiterten dann aber am Automaten, so dass sie ohne Diebesgut von dannen zogen. Der Versuch ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstag (10.09.) und 08.30 Uhr am Freitag (11.09.).

Der zweite, allerdings vollendete Diebstahl, fand zwischen 0.24 und 0.30 Uhr am Freitag (11.09.) statt. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine verließ diese zur genannten Tatzeit, um die Toilette aufzusuchen. Das Fahrzeug stand dabei unverschlossen im Bereich der Zapfsäulen. Diebe nutzten den Moment aus und stahlen einen Laptop und ein Portmonee im Gesamtwert von etwa 1000 Euro aus dem Führerhaus. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Beschädigungen im Bereich des Zugangs zur Toilettenanlage vorhanden waren, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 470-50, bittet zu beiden Fällen um Mittelung verdächtiger Personen und Fahrzeuge in diesem Zusammenhang.

Yasmine Hirsch

