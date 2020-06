Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kellerbrand eines Einfamilienhauses

Höheinöd (ots)

Am Sonntag, um 14:15 Uhr, wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über den Brand eines Wohnhauses informiert. Beide Bewohner, es handelt sich um ein älteres Ehepaar, konnten unversehrt vor dem Anwesen angetroffen werden. DRK und Feuerwehr waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen vor Ort. Nach derzeitigem Stand muss von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Nachdem der neue Holzbrennofen der Heizung im Keller befeuert wurde, schlug kurz darauf der Rauchmelder an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde wohl nur das Kellergeschoß in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe könnte im fünftstelligen Bereich liegen. piwb

