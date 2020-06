Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Totalschaden nach Ausweichmanöver - Unfallverursacher flüchtig

Petersberg (ots)

Am frühen Samstagabend befuhr eine Pkw-Fahrerin die K17 von der B270 kommend in Richtung Petersberg. Ein schwarzer Pkw, der ihr entgegenkam, fuhr zu weit links und zwang die Fahrerin zu einem Ausweichmanöver damit ein Frontalzusammenstoß vermieden werden konnte. Bei diesem Ausweichmanöver verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr in die Böschung. Ihr Pkw wurde dadurch im Frontbe-reich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 5000 Euro. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Pkw geben können. / piwfb

