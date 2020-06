Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Infoveranstaltung zum Thema "Gegen ein Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen"

Zweibrücken (ots)

Im Vorfeld zweier Demonstrationen zum Thema "Gegen ein Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen" in Saarbrücken und Mainz fand am Sonntag, 14.06.2020 von 9 Uhr bis 11 Uhr auf dem Gelände des Autokinos auf dem Flugplatz Zweibrücken eine Infoveranstaltung für Biker statt - ausgerichtet von einer Eventagentur. Es reisten ca. 600 Personen auf rund 520 Motorrädern an. Der weitaus überwiegende Teil der Besucher stammte aus dem Saarland. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle. Ab 11:05 Uhr wurden die 520 Kräder in vier Gruppen a 130 Motorräder von Polizeikräften aus dem Dienstbezirk über die A 8 bis zur Anschlussstelle Homburg-Einöd begleitet, von wo aus sie zur Demonstration nach Saarbrücken weiterfuhren.

