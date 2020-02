Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brennender PKW auf der BAB63 FR Mainz in Höhe Biebelnheim; Verkehrsteilnehmer versuchen zu wenden

Heidesheim (ots)

Auf der BAB63 in FR MZ, zw. AS Biebelnheim und AS Wörrstadt, wird am heutigen Vormittag gegen 10:20 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen gemeldet. Vor Ort wird der PKW, welcher vollständig brennt, kurz hinter der AS Biebelnheim festgestellt. Eine ca. 200m lange Ölspur verläuft auf dem Seitenstreifen und verteilt sich kurze Zeit später auf fast allen Fahrstreifen. Alle Insassen konnten das Fahrzeug verlassen und sind unverletzt. Die Fahrtrichtung Mainz wird voll gesperrt. Nach ersten Löscharbeiten brennt das Fahrzeug kontrolliert ab. Die AS Biebelnheim in FR Mainz wird ebenfalls gesperrt. Aufgrund der fast einstündigen Vollsperrung fahren einige Verkehrsteilnehmer rückwärts, um zu wenden. Ermittlungen zu den Kennzeichen dauern an. Eine effektive Ableitung des Verkehrs, außer über die AS Biebelnheim, war nicht möglich. Sachschaden ca. 5000EUR.

