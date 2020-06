Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in der Nähe einer Sportanlage

Heinsberg-Hülhoven (ots)

In einem Waldgebiet, in der Nähe der Straße Im Hofbruch brannte am Dienstag (2. Juni), gegen 16 Uhr, ein Teil des Unterholzes entlang eines befestigten Waldweges. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ob der Brand absichtlich gelegt wurde oder aufgrund der Witterung ausbrach, wird noch ermittelt.

