FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Samstag fand die große Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Iserlohn statt. Hierzu waren annähernd 500 Feuerwehrangehörige - teilweise in Begleitung ihrer Partnerinnen und Partnern-, Gäste aus Politik, Rat und Verwaltung und der Hilfsorganisationen in den prunkvollen Goldsaal der Schauburg gekommen. Nach einer musikalischen Einlage durch den Spielmannszug aus Drüpplingsen eröffnete Jörg Döring als Leiter der Feuerwehr die Jahresdienstbesprechung. Es folgte eine Gedenkminute für die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder der Feuerwehr Iserlohn.

In seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister überbrachte Karsten Meinighaus Grüße. Er bedankte sich für die zahlreichen Einsätze und Dienste, die die Feuerwehr in 2019 geleistet und gestemmt hat. "Unsere Sicherheit liegt bei Ihnen in guten Händen", waren seine Worte.

Im Anschluss folgte ein Grußwort des stellvertretenden Kreisbrandmeisters des Märkischen Kreises, Karsten Runte.

Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Zihn, lobte die gute Zusammenarbeit mit der Leitung der Feuerwehr.

Robert Röllecke ging bei seinem Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr neue Wege: Er präsentierte ein ansprechend gestaltetes Video mit allen wesentlichen Fakten des abgelaufenen Jahres, was bei den Anwesenden für Begeisterung und großen Beifall sorgte.

Jörg Döring nahm in seinem Jahresbericht noch einmal Bezug auf den Einsatz vom 1. Dezember 2019 am Kurt-Schumacher-Ring, der die Feuerwehr Iserlohn in ganz besonderer Art und Weise forderte. Hier war es bekanntlich, nach einer vorsätzlich herbeigeführten Explosion, zu einem Vollbrand eines Wohn- und Geschäftshauses gekommen. In der Anfangsphase galt es mehrere Personen zu retten. Jörg Döring stellte den Einsatz mit sehr persönlichen Worten - stellvertretend für die mehr als 16000 anderen Einsätze des Jahres 2019 - in den Vordergrund seiner Rede: "Sie sind in der Hölle auf Erden, um Menschen, die sie nicht kennen, das Leben zu retten", "Dieser Einsatz löst ein Gefühl in mir aus, das kaum zu beschreiben ist." Er bedankte sich bei den Angehörigen der Feuer wehr Iserlohn für die hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft.

Es folgten Entpflichtungen und Bestellungen, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen.

Entpflichtungen (Abgabe von Funktionen)

- Michael Zihn entpflichtet als Löschzugführer (Löschzug Nord) - Norbert Six entpflichtet als Löschzugführer (Löschzug Mitte) - Jörg Sengsmann entpflichtet als Löschgruppenführer (Löschgruppe Stadtmitte) - Matthias Söhnel entpflichtet als Löschgruppenführer (Löschgruppe Drüpplingsen) - Ingo Dahmen entpflichtet als kommissarischer Löschgruppenführer (Löschgruppe Letmathe)

Bestellungen (Übernahme von Funktionen)

- Jörg Sengsmann bestellt zum Löschzugführer (Löschzug Mitte) - Ingo Dahmen bestellt zum Löschzugführer (Löschzug West) - Matthias Söhnel bestellt zum Löschzugführer (Löschzug Nord) - Ralf Hosenfeld bestellt zum Löschzugführer (Löschzug Süd) - Marc Pelzing bestellt zum stellv. Löschzugführer (Löschzug Mitte) - Sven Hellnigk bestellt zum stellv. Löschzugführer (Löschzug Nord) - Ulf Mackenroth bestellt zum stellv. Löschzugführer (Löschzug Mitte) - Rafael König bestellt zum stellv. Löschzugführer (Löschzug Süd) - Christian Balkenhoff bestellt zum Löschgruppenführer (Löschgruppe Drüpplingsen) - Dennis Schmoll bestellt zum Löschgruppenführer (Löschgruppe Obergrüne) - Ulf Mackenroth bestellt zum stellv. Löschgruppenführer (Löschgruppe Stadtmitte) - Sascha Echtermann bestellt zum Löschgruppenführer (Löschgruppe Letmathe) - Tobias Schelp bestellt zum stellv. Löschgruppenführer (Löschgruppe Letmathe) - Henning Jochheim bestellt zum stellv. Löschgruppenführer (Löschgruppe Kesbern) - Christian Haase bestellt zum stellv. Spielmannszugführer (Spielmannszug Drüpplingsen) - Danny Dieckmann bestellt zum stellv. Spielmannszugführer (Spielmannszug Drüpplingsen)

Ernennungen/Beförderungen

- Stephan Peters vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor (Löschgruppe Stadtmitte) - Stefan Pahl vom Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister (Löschgruppe Untergrüne) - Sascha Echtermann vom Brandmeister zum Oberbrandmeister (Löschgruppe Letmathe) - Tobias Schelp vom Brandmeister zum Oberbrandmeister (Löschgruppe Letmathe) - Christian Loos vom Unterbrandmeister zum Brandmeister (Löschgruppe Sümmern) - Anja Peters von Unterbrandmeisterin zur Brandmeisterin (Löschgruppe Stadtmitte) - Sven Ruhrmann vom Unterbrandmeister zum Brandmeister (Sondereinheit Rettungshunde und Ortungstechnik) - Ulla Soeder von Unterbrandmeisterin zur Brandmeisterin (Sondereinheit Rettungshunde und Ortungstechnik)

Ehrungen (Ehrenurkunden vom Verband der Feuerwehren in NRW)

- 40 Jahre Feuerwehr, Fw-Ehrenurkunde Silber vom VdF in NRW an Mose Savino, Löschgruppe Letmathe - 40 Jahre Feuerwehr, Fw-Ehrenurkunde Silber vom VdF in NRW an Rafael König, Löschgruppe Lössel

Ehrungen (Feuerwehrehrenzeichen in Silber 25 Jahre Fw und Feuerwehrehrenzeichen in Gold 35 Jahre Fw

in Silber:

- Feuerwehrehrenzeichen in Silber 25 Jahre Fw, Mirko Matull (Löschgruppe Letmathe) - Feuerwehrehrenzeichen in Silber 25 Jahre Fw, Andre Seiler (Löschgruppe Stübbeken)

in Gold:

- Feuerwehrehrenzeichen in Gold 35 Jahre Fw, Ulf Mackenroth (Löschgruppe Stadtmitte) - Feuerwehrehrenzeichen in Gold 35 Jahre Fw, Ralf Dieckmann (Löschgruppe Drüpplingsen)

Im Anschluss an die Jahresdienstbesprechung lud der Förderverein der Feuerwehr zu einem geselligen Abend in die Räume der Schauburg ein.

