FW-MK: 33. Tannenbaumsammlung Sümmern

Iserlohn (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sümmern führt am Freitag den 10.01.2020 ab 16:30 Uhr im Bereich Neubaugebiet Dahlbreite mit der Straße Weideplatz und im Gebiet um die Uhlenburg von dem Fasanenweg bis zur Lerchenstraße und am Samstag den 11.01.2020 ab 9:30 Uhr im restlichen Ortsteil von Sümmern ihre traditionelle Tannenbaumsammlung durch. Die Sümmeraner Bevölkerung wird gebeten, die abgeschmückten und von Lametta befreiten Bäume zu den oben genannten Zeiten an den Straßenrand zu stellen. Die genaue Straßenaufteilung kann auf der Facebookseite der Löschgruppe Sümmern eingesehen werden. Die Haubewohner werden gleichzeitig um eine kleine Spende gebeten: In diesem Jahr kommen die Erträge Flaschenkinder Iserlohn e.V. sowie der Löschgruppe Sümmern zugute.

