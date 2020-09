Polizei Mettmann

POL-ME: Geldautomat angegangen: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Langenfeld - 2009032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (7. September 2020) haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, im Vorraum eines Geldinstituts an der Trompeter Straße (Hausnummer 12) in Langenfeld-Reusrath einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter ließen jedoch während der Tatausführung von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes passiert:

Gegen 2:45 Uhr brach das Duo den zu diesem Zeitpunkt abgeschlossenen gläsernen Vorraum der Bank auf. Dort versuchten die Täter dann gewaltsam, das Bedienelement eines freistehenden Geldautomaten aufzuhebeln.

Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Täter, während sie an dem Geldautomaten hebelten, von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit ihrem Tatwerkzeug, aber ohne Beute, aus dem Vorraum der Bank.

Erst am Montagmorgen wurde der Schaden von einem Mitarbeiter des Geldinstituts festgestellt und der Polizei gemeldet. Bei der Anzeigenerstattung ergaben sich Hinweise auf zwei Tatverdächtige, die folgendermaßen beschrieben werden können:

- beide männlich - circa 1,70 Meter bis 1,90 Meter groß - sportlich-kräftige Statur - beide trugen eine Art Ganzkörperanzug mit einem silbergrauen Streifen über der Brust

Bei dem Aufbruch der Tür zum Foyer der Bank sowie dem Hebeln an dem Geldautomat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bank an der Trompeter Straße gemacht oder vielleicht etwas Auffälliges gehört? Wer hat möglicherweise ein bereitstehendes Fluchtauto vor dem Geldinstitut beobachtet und kann hierzu sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell