Am Dienstag drang ein Unbekannter in ein Gebäude in Wiblingen ein.

Gegen 23.30 Uhr gelang ein Einbrecher in das Gebäude in der Buchauer Straße. Durch eine unverschlossene Tür konnte er wohl ins Innere gelangen. Dort hebelte der Unbekannte eine Tür zu mehreren Büros auf. Er durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Er fand wohl Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Ein Zeuge hörte wohl zur Tatzeit Geräusche. Er konnte diese aber wohl nicht zuordnen. In dem Gebäude befinden sich wohl weitere Räum, die auch von anderen Gruppen genutzt werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun auch Zeugen denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

