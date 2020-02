Polizei Hagen

POL-HA: Vermisstes Mädchen zurückgekehrt

Hagen (ots)

Das vermisste Mädchen, das seit mehreren Tagen von einer Jugendeinrichtung in Hohenlimburg abgängig war, ist zurückgekehrt. Am Freitagabend, 19:15 Uhr, kam die Minderjährige wohlbehalten in die Einrichtung zurück.

