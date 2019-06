Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bargeld aus Wohnung gestohlen

Kürten (ots)

Die Spardose einer Bewohnerin eines Hauses in der Weidener Straße haben Unbekannte gestern (18.06.) zwischen 06.00 Uhr und 15.00 Uhr geplündert.

Die Bewohner waren in den frühen Morgenstunden gegen 06.00 Uhr aus dem Haus in Weiden gegangen. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Einbrecher die Wohnung im ersten Stock komplett durchwühlt hatten. Die Täter schlugen zuvor ein Kellerfenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Den Fluchtweg traten sie über die Terrassentür mit Bargeld aus einer Spardose an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

