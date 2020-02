Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksamer Bewohner verhindert Einbruch

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen, den 21.02.2020, gegen 05:00 Uhr, versuchte, vermutlich ein Täter, in der Breddestraße in Eilpe in eine Wohnung einzubrechen.

Der schlafende, 31 Jahre alte Bewohner der Wohnung, wurde durch Knackgeräusche an seiner Wohnungstür geweckt.

Er begab sich sofort zur Eingangstür, um nach dem Grund der Geräusche zu schauen.

Als er die Tür öffnete hörte er noch, wie jemand durch den Hausflur lief.

Am Türblatt und Rahmen stellte er Aufbruchspuren fest, woraufhin er die Polizei informierte.

Die Kripo sicherte Spuren vor Ort und bittet um Hinweise bei verdächtigen Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Bereich der Breddestraße unter der Rufnummer 02331/9862066.

