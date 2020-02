Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher erbeuten Schmuck

Hagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 16:20 Uhr, rief eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße die Polizei. Sie war zwischen 14:15 Uhr und 16:15 Uhr außer Haus gewesen und hatte ihre Wohnungseingangstür bei ihrer Rückkehr offen stehend vorgefunden. Die Polizisten stellten Hebelmarken an der Tür fest. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand fehlte vor allem Schmuck aus der Wohnung des 28-jährigen Einbruchsopfers. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell