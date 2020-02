Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen, den 19.02.2020, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in Hagen-Haspe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 43 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Die Frau war als Fahrgast in einem Omnibus unterwegs, dessen Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die Dame rutschte daraufhin von ihrem Sitzplatz und stieß mit ihrem Kopf gegen eine in Bodennähe befindliche Metallstange. Der Rettungsdienst fuhr die Verletzte im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird durch das Verkehrskommissariat ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Lothar Bankstahl

Telefon: 02331/986 15 10

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell