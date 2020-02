Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Ladendiebstähle im Discounter

Hagen (ots)

Am 19.02.2020 kam es In den Abendstunden in der Discounter-Filiale in der Zollstraße zu zwei Ladendiebstählen. Bei dem ersten Ladendiebstahl entwendete ein 28-jähriger männlicher Täter 18 Tuben Duschgel. Beim zweiten Ladendiebstahl entwendete ein 49-jähriger männlicher Täter diverse Lebensmittel. In beiden Fällen konnte ein 60-jähriger Ladendetektiv die Tat beobachten und die Polizei verständigen. Beide Fälle wurden zur Anzeige gebracht. Die Tatbeute konnte die Polizei an das Geschäft zurückgeben.

