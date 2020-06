Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: BMA3

Auslösung Brandmeldeanlage Seniorenzentrum - 21.06.2020 - 03:21 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe alarmierte in den frühen Sonntagmorgenstunden um 03:21 Uhr die Löscheinheiten Lage und Hagen sowie den Rettungsdienst zu einer ausgelösten automatischen Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum im Allensteiner Weg in Lage.

Bereits bei Eintreffen des Rettungsdienstes war Brandgeruch aus dem Kellerbereich wahrnehmbar. Aufgrund der großen Anzahl an Bewohnern, wurde u.a. der Leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, sowie weitere Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Erkundung der Feuerwehr ergab einen ausgelösten Melder der Brandmeldeanlage im Kellergeschoss im Bereich der Heizungsanlage. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in den Kellerbereich vor. Der Trupp setzte im Treppenhaus im Bereich des Zugangs zum Kellerflur einen mobilen Rauchverschluss, damit evtl. austretender Brandrauch sich nicht in die oberen Stockwerke verteilt.

Der Trupp öffnete den Heizungsraum und kontrollierte diesen. Der Raum war leicht verraucht, ein offenes Feuer konnte jedoch nicht festgestellt werden. Bei der Kontrolle wurde an der Heizungsanlage eine Störmeldung festgestellt. Die Heizungsanlage wurde zunächst notabgeschaltet und der zuständige Betreiber an die Einsatzstelle geordert. Parallel dazu wurde der Kellerbereich belüftet und der Heizungsraum entraucht.

Aufgrund dessen, das keine Gefahr mehr für die Bewohner bestand, konnte der Rettungsdienst die Einsatzstelle wieder verlassen.

Ursächlich für die Verrauchung im Heizungskeller war ein technischer Defekt an der Heizungsanlage.

