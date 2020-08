Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger nach Ladendiebstahl gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Montagabend (17.08., 19.55 Uhr) wurde die Polizei über einen flüchtigen Ladendieb informiert, der zuvor in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße im Ortsteil Rheda hochpreisige Alkoholika gestohlen hatte.

Der Dieb hatte im Lebensmittelmarkt 13 Flaschen Rum in eine Einkaufstasche gepackt. Zudem steckte er noch drei Packungen Heftzwecken in die Tasche. Anschließend versuchte er den Markt durch den Eingangsbereich zu verlassen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und versuchte den Ladendieb noch vor dem Verlassen des Geschäftes aufzuhalten. Hier kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der Ladendieb seine Beute zurückließ und zu Fuß in Richtung Kleine Straße flüchtete.

Ein weiterer aufmerksamer Zeuge konnte den flüchtenden Täter zunächst mit seinem Pkw verfolgen. Hierbei wählte der Mann bereits den Polizeiruf. Im weiteren Verlauf stellte der Zeuge seinen Pkw ab und lief dem Ladendieb bis zum Schlosspark zu Fuß hinterher. Hier übernahmen die Polizeibeamten und stellten den Dieb.

Bei dem Ladendieb handelte es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der 17-Jährige wurde nach ersten polizeilichen Ermittlungen an das zuständige Jugendamt übergeben.

