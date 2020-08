Polizei Gütersloh

POL-GT: Kradfahrer bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Ein 76-jähriger Versmolder befuhr mit seinem Leichtkraftrad am Freitagmittag (14.08., 12.00 Uhr) den Westheider Weg in Richtung Knetterhauser Straße. Zeitgleich wendete ein 76-jähriger Fahrer eines Renault sein Fahrzeug auf der Westheider Straße, um anschließend in Richtung Nordfeldstraße weiterzufahren. Bei dem Versuch dem wendenden Renault-Fahrer auszuweichen, touchierte der Krad-Fahrer einen ihm entgegenkommenden Ford einer 48-jährigen Versmolderin und stürzte in der Folge.

Der 76-jährige Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Durch eingesetzte Rettungskräfte wurde der Versmolder zunächst erstversorgt und daraufhin zur stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus gefahren.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt.

