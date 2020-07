Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Zusammenstoß zwischen Traktor und Auto - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde eine 27-jährige Audi-Fahrerin am Montag, 20.07.20, gegen 11.30 Uhr, bei einem Unfall in Kandern. Die Frau war mit ihrem Audi auf der Straße "Zum Erzberg" unterwegs, als sie vermutlich aufgrund kurzer Ablenkung einen entgegenkommenden Traktor zu spät wahrnahm und mit dessen Vorderreifen zusammenstieß. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden.

