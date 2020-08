Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall eines Quad-Fahrers - 60-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Sonntagnachmittag (16.08., 16.50 Uhr) befuhr ein 60-jähriger Versmolder mit seinem Quad-Motorrad die Münsterstraße in Richtung Ringallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Versmolder kurz nach der Einmündung Weidengarten nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Eingesetzte Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten 60-Jährigen zunächst vor Ort. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann anschließend in ein Bielefelder Klinikum.

