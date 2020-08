Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Pkw-Fahrerin kollidiert mit 12-jährigem Radfahrer

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Freitagmittag (14.08., 13.20 Uhr) kam es an einer Parkplatzzufahrt an der Holter Straße zu einer Kollision zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Radfahrer, der dabei leicht verletzt wurde.

Eine 60-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die Holter Straße aus Stukenbrock kommend. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte die Oerlinghausenerin nach rechts auf die Parkplatzzufahrt abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 12-jähriger Radfahrer den Geh- und Radweg der Holter Straße aus Schloß Holte kommend. Im Einmündungsbereich des Parkplatzes kam es dann zu einem Zusammenstoß, bei dem der 12-jährige Stukenbrocker stürzte und leicht verletzt wurde.

Nachdem sich die Toyota-Fahrerin nach dem Befinden des Jungen erkundigte, setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Das Fahrzeug der 60-Jährigen konnte noch auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes angetroffen werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt. Im Beisein seines Vaters begab sich der 12-Jährige anschließend in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell