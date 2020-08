Polizei Gütersloh

POL-GT: Verpuffung in Rohbau - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstag (11.08.) kam es bei handwerklichen Arbeiten in einem Kellerraum eines Rohbaus an der Heinrich-Brune-Straße zu einer größeren Verpuffung, in dessen Folge zwei Mitarbeiter eines Handwerkbetriebes schwer verletzt wurden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4676597

Die beiden 21- und 35-jährigen Männer wurden mit schwersten Verletzungen durch zwei Rettungshubschrauber umgehend in ein Bochumer Klinikum transportiert. Der 35-jährige Harsewinkeler erlag am Sonntagabend (16.08.) im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallentstehung dauern weiterhin an.

