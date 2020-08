Polizei Gütersloh

POL-GT: Verpuffung bei Schweißarbeiten - Zwei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagvormittag (11.08., 11.15 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Arbeitsunfall in einem Rohbau an der Heinrich-Brune-Straße informiert, in dessen Folge zwei Mitarbeiter (21 und 35 Jahre alt) eines Handwerksbetriebes schwer verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach kam es bei der Durchführung von Schweißarbeiten zu einer größeren Verpuffung. Die beiden Schwerverletzten wurde durch eingesetzte Rettungskräfte umgehend notärztlich versorgt. Zwei Rettungshubschrauber transportierten die beiden Männer anschließend in ein Bochumer Klinikum.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold wurde eingeschaltet und prüft nun die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

