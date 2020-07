Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170720-556: Weißer Dacia Logan gestohlen

Engelskirchen (ots)

Vermutlich mit einem im Fahrzeug vergessenen Schlüssel haben Unbekannte am Donnerstagnachmittag (16. Juli) in Engelskirchen einen weißen Dacia Logan mit den Kennzeichen GM-HM 1006 gestohlen. Einem Anwohner der Steeger Straße war gegen 14.45 Uhr ein Pärchen aufgefallen, welches aus dem Fahrzeug zunächst zwei auf der Rücksitzbank abgelegte Pakete herausholte. Mit den Paketen begaben sich die beiden unter eine nahegelegene Brücke, um diese zu öffnen und den Inhalt zu entnehmen. Während der Zeuge das Pärchen aus den Augen verlor und die Polizei verständigte, dürften diese zu dem Dacia zurückgekehrt und mit diesem fortgefahren sein. Anhand den zurückgebliebenen Paketverpackungen konnte der Halter des Dacia ermittelt werden; dieser gab an, dass er vermutlich den Fahrzeugschlüssel irrtümlich im Fahrzeug zurückgelassen habe. Das Alter des Pärchens wird von dem Zeugen auf etwa 16 - 20 Jahre geschätzt. Der Mann hatte kurze, blonde Haare, einen Dreitagebart, trug eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit. Die Frau war mit einem grünen Parka bekleidet und hatte blonde, zu einem Zopf gebundene Haar. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

