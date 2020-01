Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schloßfeld, Brand von Mülltonnen

Coesfeld (ots)

Am 01.01.2020, 03:00 Uhr wurden durch bisher unbekannte Täter drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Der entstandene Ruß setzte sich auch auf die Fassade eines Reihenhauses ab. Außerdem hielt eine Jalousie der Hitze nicht stand und schmolz. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polzei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

