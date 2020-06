Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Fiat 500 entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

An der Erkelenzer Straße entwendeten unbekannte Täter am Sonntag (28. Juni), in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr, einen nicht zugelassenen Pkw Fiat 500 Abarth in der Farbe Grau vom Gelände eines Autohauses. Hinweise zu dieser Tat werden erbeten an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefonnummer 02452 920 0.

