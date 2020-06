Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 180 der KPB Heinsberg vom 28.06.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Kirchhoven - Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Freitag (26. Juni), 18 Uhr und Samstag (28.Juni), 9 Uhr die Glasscheibe der Hauseingangstüre eines Einfamilienhauses an der Lindenstraße ein und versuchten ins Gebäude zu gelangen. Dies misslang jedoch, da die Türe durch eine Sicherheitskette von Innen gesichert war.

Heinsberg-Aphoven - Pkw-Aufbruch

Unbekannte Täter gelangten am Samstag (27.Juni) in der Zeit zwischen 2 Uhr und 9 Uhr auf unbekannte Weise in einen auf der Straße Schelsberg abgestellten PKW und entwendeten ein IPad und eine Sporttasche mit Inhalt.

Heinsberg - Kennzeichendiebstähle

Im Ortsteil Kirchhoven entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (26.Juni), 21 Uhr bis Samstag (27.Juni), 07. 50 Uhr das vordere Kennzeichen eines auf der Lindenstraße abgestellten PKW.

Im Stadtgebiet Heinsberg entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (26.Juni), 08.30 Uhr bis Samstag (27.Juni), 10.20 Uhr beide Kennzeichen eines auf der Schafhausener Straße abgestellten PKW

Waldfeucht - Kennzeichendiebstahl

Von einem auf der Straße Haaserdriesch abgestellten PKW wurden in der Zeit zwischen Freitag (26.Juni), 21 Uhr und Samstag (27.Juni), 9 Uhr von unbekannten Tätern beide Kennzeichen entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell