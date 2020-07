Polizei Bonn

POL-BN: Landstraße 192 bei Bornheim: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwerer Alleinunfall auf der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim: Aus bislang unbekannter Ursache kam am Sonntagabend, 12.07.2020, um 22:50 Uhr, ein 32-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer hatte das verunfallte Fahrzeug und den Verletzten bemerkt und sofort über den Notruf den Rettungsdienst und die Polizei informiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Diese werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.

