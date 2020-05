Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall am Stauende zwischen einem Sattelzug und einem Lkw-Anhänger-Gespann auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Stuhr +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 18. Mai 2020, gegen 10:21 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum zu einem Auffahrunfall am Stauende.

Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Kreis Viersen erkannte offensichtlich das vor ihm liegende Stauende zu spät und fuhr auf ein stehendes Lkw-Anhänger-Gespann auf.

Durch den Aufprall wurde der 52-jährige Fahrer des Lkw-Anhänger-Gespannes aus der Samtgemeinde Hesel leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wurde durch die Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zu keinen nennenswerten zusätzlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

